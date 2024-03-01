Юрий Назаров, сыгравший отца главной героини в "Маленькой Вере", рассказал, как его обманули на съёмках фильма

Народный артист России Юрий Назаров рассказал, как ему недоплатили за съёмки в "Маленькой Вере"

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Народный артист России Юрий Назаров рассказал о том, с какой несправедливостью он столкнулся во время съёмок в "Маленькой Вере", где он сыграл отца Веры.

Фото: hdfilmhit.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По ходу съёмок хронометраж фильма увеличивался, добавлялись новые эпизоды, например, изначально не планировалось вставлять эротическую сцену между главными героями. В результате на создание фильма ушло больше дней, чем обговаривалось заранее, но за дополнительные съёмочные дни актёрам не заплатили.

"Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии", — рассказал Назаров изданию aif. ru.

Актёр подчеркнул, что ему хватало денег на жизнь и на то, чтобы обеспечить всех своих детей, однако это не отменяет того факта, что ему заплатили меньшую сумму, чем он мог бы рассчитывать.

"Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был: сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съёмочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил", — поделился Назаров.

Также актёр рассказал, что сейчас ему с деньгами помогает дочь.