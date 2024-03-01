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"Недопустимо во время СВО". Жители города Валуйки пожаловались на кафе, где 23 февраля прошла стриптиз-вечеринка

Полиция проводит проверку кафе в Валуйках после стриптиз-вечеринки на 23 февраля

1:58
Общество

Полиция проводит проверку кафе в городе Валуйки, где на 23 февраля был показан стриптиз, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Полиция проводит проверку кафе в Валуйках после стриптиз-вечеринки на 23 февраля
Фото: wikimedia.org by Самохоткин is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International license

Представители заведения рассказали, что девушек-стриптизерш на мероприятие пригласили из Белгорода, шоу было организовано в соответствии с предложенной хореографом программой. Несмотря на положительные эмоции зрителей, позже появились проблемы с полицией, пояснили сотрудники.

"Люди были рады, все было позитивно, хорошо. Сейчас, что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали все официально — праздник. Все улыбались, радовались и благодарили. Администрация звонила, за это спрашивала, я сказала, что это открытый клуб, что мы это мы официально сделали. Сказали, что будет проверка, что могут нас закрыть", — сказала представитель кафе.

Она добавила, что у кафе никогда не было проблем, заведение всегда действовало "честно и ответственно" и занималось волонтерством для бойцов спецоперации.

"Мы занимались волонтерством, кормили ребят. Официально у нас были договоры. И официально мы помогали. И одежда, и все. А теперь вот такой негатив", — посетовала женщина.

Внимание силовых структур на заведение "непонятного характера" обратили местные жители. Они пожаловались, что в сети гуляю видеоролики с "непристойно-пошлым" содержанием, и попросили принять меры.

Глава администрации Валуйского городского круга Алексей Дыбов назвал произошедшее вызовом "моральным, духовно-нравственным ценностям общества, не имеющим место во время проведения СВО" и добавил, что местные власти обратились в полицию, чтобы та приняла меры в соответствии с законом.

Валуйский городской округ Белгородской области граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины. Город Валуйки находится в 20 км от украинской границы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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