Начало марта обещает быть тёплым и солнечным

Синоптики сообщили о тёплом и солнечном начале марта в Центральной России и Поволжье. Среднесуточная температура будет варьироваться в пределах от -2 до +2С. Особенно высокой температурная аномалия будет на Севере Европейской России. Влияние антициклона приведёт к установлению устойчивой солнечной погоды с минимальным количеством осадков. Начнётся активное снеготаяние днём.
Вместе с тем ночные заморозки могут стать причиной утреннего гололёда. В целом, погода считается идеальной для лыжных прогулок и иной активности на свежем воздухе.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.