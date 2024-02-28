Начало марта обещает быть тёплым и солнечным

В России календарная весна приходит одновременно с метеорологической

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Синоптики сообщили о тёплом и солнечном начале марта в Центральной России и Поволжье. Среднесуточная температура будет варьироваться в пределах от -2 до +2С. Особенно высокой температурная аномалия будет на Севере Европейской России. Влияние антициклона приведёт к установлению устойчивой солнечной погоды с минимальным количеством осадков. Начнётся активное снеготаяние днём.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Вместе с тем ночные заморозки могут стать причиной утреннего гололёда. В целом, погода считается идеальной для лыжных прогулок и иной активности на свежем воздухе.