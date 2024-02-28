Закон о запрете рекламы у иноагентов сподвиг "заморозить" свой проект журналиста Екатерину Гордееву*

Журналист Екатерина Гордеева* временно закрыла свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналист Екатерина Гордеева* закрыла свой проект на видеохостинге в связи с новым законом о запрете рекламы у иноагентов. Она рассказала об этом в своем блоге 28 февраля.

Фото: Инстаграм Гордеевой*

Гордеева* добавила, что все интервью, которые были сняты заблаговременно, выйдут, однако дальнейшая деятельность будет приостановлена. Дело в том, что команда канала продает рекламные интеграции и снимает на эти деньги интервью и другие ролики, но теперь нет возможности так работать.

"Проект будет искать другой способ финансирования",— отметила Екатерина.

Журналист успешно вела канал "Скажи Гордеевой", который насчитывает 1,64 миллиона подписчиков.

*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.