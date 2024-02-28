Закон о запрете рекламы у иноагентов сподвиг "заморозить" свой проект журналиста Екатерину Гордееву*

Журналист Екатерина Гордеева* закрыла свой проект на видеохостинге в связи с новым законом о запрете рекламы у иноагентов. Она рассказала об этом в своем блоге 28 февраля.
Гордеева* добавила, что все интервью, которые были сняты заблаговременно, выйдут, однако дальнейшая деятельность будет приостановлена. Дело в том, что команда канала продает рекламные интеграции и снимает на эти деньги интервью и другие ролики, но теперь нет возможности так работать.
"Проект будет искать другой способ финансирования",— отметила Екатерина.
Журналист успешно вела канал "Скажи Гордеевой", который насчитывает 1,64 миллиона подписчиков.
*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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