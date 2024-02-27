Хавьер Милей борется с гендерным разнообразием и феминитивами в официальных документах

В Аргентине хотят запретить гендерно-нейтральный язык в официальных документах

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Аргентины запретит использование гендерно-нейтрального языка в официальных документах, Об этом сообщил представитель администрации президента Мануэль Адорни.

"По поручению президента начнутся действия, чтобы запретить инклюзивный язык и гендерное разнообразие в административной части", — сказал он на пресс-конференции.

Адорни уточнил, что под запретом будет обращение к людям в среднем роде, а также значки "X", "@" и "e", которые в 2021 году разрешили использовать для обозначения небинарных персон.

Также аргентинские власти намерены бороться с засильем феминитивов. Так, по правилам испанского языка, при обозначении профессий употребляются слова в мужском роде.