Хавьер Милей борется с гендерным разнообразием и феминитивами в официальных документах

Правительство Аргентины запретит использование гендерно-нейтрального языка в официальных документах, Об этом сообщил представитель администрации президента Мануэль Адорни.
"По поручению президента начнутся действия, чтобы запретить инклюзивный язык и гендерное разнообразие в административной части", — сказал он на пресс-конференции.
Адорни уточнил, что под запретом будет обращение к людям в среднем роде, а также значки "X", "@" и "e", которые в 2021 году разрешили использовать для обозначения небинарных персон.
Также аргентинские власти намерены бороться с засильем феминитивов. Так, по правилам испанского языка, при обозначении профессий употребляются слова в мужском роде.
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