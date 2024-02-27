В Белгороде с балкона седьмого этажа скинули девушку из Нигерии

В Белгороде 40-летний дагестанец скинул студентку-нигерийку с седьмого этажа

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Белгороде 40-летний мужчин пытался убить 17-летнюю девушку, являющейся уроженкой Нигерии. Студентку-первокурсницу БелГУ уроженец Дагестана сначала избивал, а потом скинул с балкона седьмого этажа. Инцидент произошёл в одной из квартир дома на бульваре Юности.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что студентка из Нигерии, несмотря на падение с большой высоты, выжила. У неё диагностированы множественные переломы и травмы позвоночника. Преступника правоохранители задержали, сейчас с ним работает следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Добавим, что происшествие произошло в ночь на 24 февраля. Девушку нашли у подъезда в бессознательном состоянии случайные прохожие. Изначально рассматривалась версия самоубийства, но после она была отвергнута.