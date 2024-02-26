Сенсация: Санкт-Петербург обгоняет Москву в потреблении вина

В 2023 году на каждого жителя Санкт-Петербурга пришлось около 11 литров потребленного вина, что значительно превышает средний показатель в 5,9 литров на человека в год для России в целом.
Потребление вина особенно высоко в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает Петербург2.
Вместе с тем, в России также наблюдается увеличение потребления крепких алкогольных напитков на 3,6%, включая коньяк, ром и джин, при этом снижается предпочтение к водке.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.