"Где вы флаг-то взяли?" Путин пообщался с жителями Чувашии во время рабочей поездки

Путин вышел из машины к жителям Чувашии, ожидавшим проезда президентского кортежа

Президент России Владимир Путин вышел из машины, чтобы поговорить с жителями села в Чувашии, которые ожидали проезда президентского кортежа. Видео опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Российский лидер посетил республику после визита в Татарстан, где он открывал международный турнир "Игры будущего".

Глава государства в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию.

Жители села, которое проезжал Путина, собрались на пути следования кортежа. Президент вышел из машины и пообщался с соотечественниками. Среди собравшихся были семьи с детьми — по словам одной из женщин, они ждали Путина пять часов, "даже дети".

Жители чувашского села выкрикивали президенту РФ благодарности и пожелания здоровья. Другая жительница принесла с собой российский флаг.