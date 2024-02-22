"Где вы флаг-то взяли?" Путин пообщался с жителями Чувашии во время рабочей поездки

Президент России Владимир Путин вышел из машины, чтобы поговорить с жителями села в Чувашии, которые ожидали проезда президентского кортежа. Видео опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Российский лидер посетил республику после визита в Татарстан, где он открывал международный турнир "Игры будущего".
Глава государства в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию.
Жители села, которое проезжал Путина, собрались на пути следования кортежа. Президент вышел из машины и пообщался с соотечественниками. Среди собравшихся были семьи с детьми — по словам одной из женщин, они ждали Путина пять часов, "даже дети".
Жители чувашского села выкрикивали президенту РФ благодарности и пожелания здоровья. Другая жительница принесла с собой российский флаг.
"Где вы флаг-то взяли?" — поинтересовался Путин, на что женщина ответила, что флаг всегда хранится у нее дома.
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