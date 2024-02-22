Путин культурно указал Байдену на его умственные способности

Путин ответил на резкие слова Байдена

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин прокомментировал хамское высказывание Джо Байдена, который назвал его "сумасшедшим сукиным сыном". Президент не стал отвечать взаимной резкостью, а как всегда использовал приём иронии в отношении визави.

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"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны"- сказал президент по поводу выпада Байдена. Президент имел ввиду, что Байден является более слабым лидером, чем Дональд Трамп, а поскольку США является недружественным государством и намерены нанести нам "стратегическое поражение", потому нам и выгодно, чтобы их руководитель был менее способным и влиятельным.

Владимир Путин никогда не позволяет себе неэтичных высказываний в адрес своих противников, как внешнеполитических, так и внутригосударственных.