Путин культурно указал Байдену на его умственные способности

Владимир Путин прокомментировал хамское высказывание Джо Байдена, который назвал его "сумасшедшим сукиным сыном". Президент не стал отвечать взаимной резкостью, а как всегда использовал приём иронии в отношении визави.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0