Рэпер Scally Milano получил предупреждение от суда за песню "Секс. Деньги. Наркотики"

Петербургский суд предупредил Scally Milano

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Смольнинский суд Петербурга ограничился предупреждением при рассмотрении административного дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Даниила Дмитриева, известного как Scally Milano, сообщает петербургский портал Закс.Ру. Причиной разбирательства по факту пропаганды наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ) стала песня "Секс. Деньги. Наркотики".

Фото: Wikimedia Commons by Selfmade Records is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На заседании представитель Scally Milano сообщил, что артист раскаивается за песню и уже опубликовал обращение к слушателям, где заявил о намерении очистить свое творчество от наркотической лексики, а также призвал коллег последовать его примеру.

Это первый подобный прецедент в российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Песня "Секс. Деньги. Наркотики" не впервые попадает в поле зрения суда. В октябре 2023 года Невский районный суд оштрафовал Scally Milano на 10 тысяч рублей. Ранее Василеостровский районный суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России четыре песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков.