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"Нужно действовать более кардинально". В Госдуме готовят законопроект о полном запрете соцсетей для иноагентов

RTVI: В Госдуме хотят полностью запретить иноагентам пользоваться соцсетями

1:30
Общество

В Государственной Думе РФ готовят законопроект о полном запрете иноагентам пользоваться социальными сетями, рассказал RTVI член комитета ГД по безопасности и комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

RTVI: В Госдуме хотят полностью запретить иноагентам пользоваться соцсетями
Фото: unsplash.com by Bench Accounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Мы должны предусмотреть возможность полного запрета иноагентам пользоваться социальными сетями, концепция такого законопроекта находится сейчас на стадии обсуждения", — сказал Альшевских.

Член Госдумы напомнил, что статус иностранного агента выдается не навсегда — человек может его снять, пройдя определенные процедуры и устранив нарушения, за которые он этот статус получил. Но до того как это произойдет, в отношении гражданина будут действовать определенные ограничения.

Альшевских добавил, что запрета рекламы на ресурсах иноагентов и рекламы их самих недостаточно.

"На мой взгляд, это полумеры, и мы бьем по хвостам", — сказал он.

Депутат назвал такой подход слишком либеральным и подчеркнул, что необходимо действовать более кардинально, осознавая угрозу от действий иноагентов. Запрет таким людям пользоваться соцсетями — это "базовая вещь", подчеркнул Альшевских. При этом те, кто живет за границей, все равно продолжат публиковать посты в нарушение закона, отметил депутат.

"Но это уже другая история", — сказал Альшевских.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит условий для мирных переговоров по Украине.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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