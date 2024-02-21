"Нужно действовать более кардинально". В Госдуме готовят законопроект о полном запрете соцсетей для иноагентов

RTVI: В Госдуме хотят полностью запретить иноагентам пользоваться соцсетями

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В Государственной Думе РФ готовят законопроект о полном запрете иноагентам пользоваться социальными сетями, рассказал RTVI член комитета ГД по безопасности и комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

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"Мы должны предусмотреть возможность полного запрета иноагентам пользоваться социальными сетями, концепция такого законопроекта находится сейчас на стадии обсуждения", — сказал Альшевских.

Член Госдумы напомнил, что статус иностранного агента выдается не навсегда — человек может его снять, пройдя определенные процедуры и устранив нарушения, за которые он этот статус получил. Но до того как это произойдет, в отношении гражданина будут действовать определенные ограничения.

Альшевских добавил, что запрета рекламы на ресурсах иноагентов и рекламы их самих недостаточно.

"На мой взгляд, это полумеры, и мы бьем по хвостам", — сказал он.

Депутат назвал такой подход слишком либеральным и подчеркнул, что необходимо действовать более кардинально, осознавая угрозу от действий иноагентов. Запрет таким людям пользоваться соцсетями — это "базовая вещь", подчеркнул Альшевских. При этом те, кто живет за границей, все равно продолжат публиковать посты в нарушение закона, отметил депутат.

"Но это уже другая история", — сказал Альшевских.

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