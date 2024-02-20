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Эксперт рассказала, когда ждать весеннее потепление в Центральной России. Ранней весны ждать не стоит

Метеоролог предупредила, что в Центральной России не будет ранней весны

2:04
Общество

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в комментарии для Pravda. Ru рассказала почему не стоит ждать раннего прихода весны в европейской части России.

Метеоролог предупредила, что в Центральной России не будет ранней весны
Фото: Flickr: Japanese Maple II by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперт рассказала, что можно сделать выводы о том, что раннего тепла не будет, основываясь на том, что сейчас довольно много снега. Но отметила, что природа и погода способны на многое. Если март будет тёплым, и будет достаточно тёплых ночей и дожди, то это состояние тепла может быстро расправиться со снежным покровом. Поэтому не исключено, что весна в понятии метеорологическом придет и в сроки, положенные по климату,  поделилась специалист.

Метеоролог отметила, что по предварительным прогнозам март ожидается  в Центральной России с температурой выше климатической нормы, поэтому стоит рассчитывать, что снег будет таять. Но она не уверена, что таяние снега будет происходить настолько быстро, потому что плотность снега велика и почва под ним промёрзшая. Поэтому процесс таяния снега будет задержан.

"Я думаю, как раз метеорологическая весна, скорее всего, придёт в сроки по прежним расчетам, по старым нормам в сроки, которые раньше были для нас приемлемы и характерны. То есть это было где-то 26-27 марта. Сейчас, в связи с потеплением климата, эти климатические сроки как бы сдвинулись практически дней на 10. Но, думаю, что в этих пределах от 17 до 27 числа среднесуточная температура в марте перейдет в сторону положительных значений”, — рассказала Татьяна Позднякова.

Эксперт также поделилась, что полное таяние снега нам стоит ожидать в первых числах апреля.

Метеоролог уверяет, что больше сильные снегопады не стоит ждать. Но то тепло, которое ожидает регионы 23-25 февраля, быстро закончится, и минусовая температура и небольшой снег вернутся. 

Ранее мы сообщали о прогнозе большой жары летом 2024 года.

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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