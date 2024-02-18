Разгадайте тайны отношений: признаки, что мужчина потерял интерес

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Почему-то многие девушки считают, что тот факт, что они находятся в отношениях с мужчиной, гарантирует наличие любви. На самом деле, порой дела складываются совершенно не так.

Фото: Unsplash by Oziel Gómez is licensed under public domain

Отдаленность в эмоциональном плане

Эмоциональная близость может отсутствовать, даже если пара остается рядом и сохраняет комфорт.

Слова любви исходят только от нее

Отсутствие слов любви со стороны мужчины может быть сигналом о потере чувств.

Нет зрительного контакта

Заводя искренний диалог, мужчина может скрывать свои чувства, отводя глаза в сторону.

В кругу семьи — пара просто друзья

Представление партнерши семье может говорить о серьезности намерений мужчины, а его уклонение от этого — о недостатке чувств.

Следовательно, важно быть внимательными к сигналам и уметь распознавать их вовремя, чтобы избежать ран в отношениях.