Опытные хозяйки, начиная стирать запачканные пуховики придерживаются этих правил

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Эффективные правила стирки пуховиков в стиральной машине

0:57
Общество

При желании постирать пуховик в стиральной машине после активного ношения следует узнать, на каком режиме следует это делать, чтобы избежать разочарования.

Эффективные правила стирки пуховиков в стиральной машине
Фото: flickr. com by Alan C. is licensed under public domain

Подготовка к стирке

  • Снимите меховые элементы.
  • Очистите карманы и отстегните капюшон.
  • Застегните молнию.

Обращение с водоотталкивающими тканями

  • Если пуховик из водоотталкивающей ткани, выверните его наизнанку.
  • Обнаружив пятна, замочите их щадящим средством или протрите мягкой щеткой.

Выбор режима стирки

  • Оптимальная температура – 30 °C, с число оборотов до 600.
  • Добавьте средство для шерстяных вещей в дозатор для порошка.
  • Выберите режим стирки: "синтетика", "шелк", "ручная стирка", "шерсть", "бережная стирка".

Некоторые хозяйки кладут в барабан стиральной машины два теннисных мяча, чтобы предотвратить скатывание наполнителя и неприятные разводы на ткани.

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