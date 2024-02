Опытные хозяйки, начиная стирать запачканные пуховики придерживаются этих правил

Your browser does not support the audio element.

При желании постирать пуховик в стиральной машине после активного ношения следует узнать, на каком режиме следует это делать, чтобы избежать разочарования.

Фото: flickr. com by Alan C. is licensed under public domain