Опытные хозяйки, начиная стирать запачканные пуховики придерживаются этих правил

Эффективные правила стирки пуховиков в стиральной машине

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При желании постирать пуховик в стиральной машине после активного ношения следует узнать, на каком режиме следует это делать, чтобы избежать разочарования.

Фото: flickr. com by Alan C. is licensed under public domain

Подготовка к стирке

Снимите меховые элементы.

Очистите карманы и отстегните капюшон.

Застегните молнию.

Обращение с водоотталкивающими тканями

Если пуховик из водоотталкивающей ткани, выверните его наизнанку.

Обнаружив пятна, замочите их щадящим средством или протрите мягкой щеткой.

Выбор режима стирки

Оптимальная температура – 30 °C, с число оборотов до 600.

Добавьте средство для шерстяных вещей в дозатор для порошка.

Выберите режим стирки: "синтетика", "шелк", "ручная стирка", "шерсть", "бережная стирка".

Некоторые хозяйки кладут в барабан стиральной машины два теннисных мяча, чтобы предотвратить скатывание наполнителя и неприятные разводы на ткани.