Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля для PS5. Пользователи ПК в пролёте
Прокуратура просит увеличить срок для Дарьи Треповой*
Штурмовая бригада ВС Украины назвала новым домом коксохимический завод в Авдеевке
Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
Вокруг Света: археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы
Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры
Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие
Прищипываем петунию для пышного цветения
Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти
В Тюмени бизнесмен "кинул" мигрантов на 2,5 миллиона. Рабочие обратились за помощью к православному священнику.

В Тюмени обманутые бизнесменом мигранты обратились за помощью к священнику

1:24
Общество

В Тюмени группа мигрантов пожаловалась священнику на предпринимателя, который не выплатил им зарплату. Бизнесмен должен строительной бригаде 2,5 миллиона рублей.

В Тюмени обманутые бизнесменом мигранты обратились за помощью к священнику
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По рассказу выходцев из Таджикистана, с августа 2023 года бригада заливала фундамент в школах по заказу ООО "СК Комьюнити". Официально рабочие не были оформлены, все договоренности заключались на словах. Конфликт возник, когда директор компании Алексей Евдокимов начал задерживать мигрантам зарплату. Сейчас работы закончены, и предприниматель должен бригаде более 2,5 млн рублей. Но платить Евдокимов отказывается, а все попытки рабочих связаться с ним игнорирует.

В поисках справедливости рабочие решили обратиться к тюменскому священнику Николаю Сушкову. Служитель православного храма близко воспринял проблему мигрантов, так как сам когда-то работал на стройках. Но и на звонки Сушкова бизнесмен не ответил.

У самого бизнесмена другая версия. Он рассказал, что бригада из Таджикистана работала в качестве субподрядчика и много раз нарушала сроки и другие договоренности, за что заказчик накладывал на компанию штрафы. По словам Евдокимова, оставшаяся часть зарплаты ушла на погашение этих штрафов и оплату расходов на проживание, поэтому мигрантам он ничего не должен.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля для PS5. Пользователи ПК в пролёте
Штурмовая бригада ВС Украины назвала новым домом коксохимический завод в Авдеевке
Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
Вокруг Света: археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы
Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры
Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие
Прищипываем петунию для пышного цветения
Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти
Сибирь, НЛО, школьники. В прокат вышел российский фильм "Гостья из космоса"
Кремы для глаз с SPF защитой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников