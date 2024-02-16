В Тюмени бизнесмен "кинул" мигрантов на 2,5 миллиона. Рабочие обратились за помощью к православному священнику.

В Тюмени обманутые бизнесменом мигранты обратились за помощью к священнику

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени группа мигрантов пожаловалась священнику на предпринимателя, который не выплатил им зарплату. Бизнесмен должен строительной бригаде 2,5 миллиона рублей.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По рассказу выходцев из Таджикистана, с августа 2023 года бригада заливала фундамент в школах по заказу ООО "СК Комьюнити". Официально рабочие не были оформлены, все договоренности заключались на словах. Конфликт возник, когда директор компании Алексей Евдокимов начал задерживать мигрантам зарплату. Сейчас работы закончены, и предприниматель должен бригаде более 2,5 млн рублей. Но платить Евдокимов отказывается, а все попытки рабочих связаться с ним игнорирует.

В поисках справедливости рабочие решили обратиться к тюменскому священнику Николаю Сушкову. Служитель православного храма близко воспринял проблему мигрантов, так как сам когда-то работал на стройках. Но и на звонки Сушкова бизнесмен не ответил.

У самого бизнесмена другая версия. Он рассказал, что бригада из Таджикистана работала в качестве субподрядчика и много раз нарушала сроки и другие договоренности, за что заказчик накладывал на компанию штрафы. По словам Евдокимова, оставшаяся часть зарплаты ушла на погашение этих штрафов и оплату расходов на проживание, поэтому мигрантам он ничего не должен.