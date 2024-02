Депутата Госдумы ждет новое судебное заседание по громкому делу о взятке в 3 миллиарда

В Москве горсуд готовится повторно рассмотреть дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи о предполагаемой взятке свыше трех миллиардов рублей.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0