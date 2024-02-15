Депутата Госдумы ждет новое судебное заседание по громкому делу о взятке в 3 миллиарда

Дело челябинского депутата Белоусова пересмотрят

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве горсуд готовится повторно рассмотреть дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи о предполагаемой взятке свыше трех миллиардов рублей.

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После приговора к 10 годам тюрьмы и штрафу, который Белоусов оспорил, Верховный суд неожиданно отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Несмотря на лишение депутатских полномочий за прогулы, местонахождение Белоусова остается неизвестным. Он и его теща отрицают свою вину. Об этом сообщает kursdela.biz.

После отмены приговора интерес общественности к этому делу снизился, и заявления в СМИ о "рекордной взятке" стали редкими.