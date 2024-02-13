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От “женских хитростей” к духовным скрепам: как меняется интерес россиян к теме любви и отношений

Россияне всё чаще думают о любви

1:58
Общество

В преддверии Дня всех влюблённых, 14 февраля, издание Pravda.Ru решило выяснить, как меняется интерес россиян к теме любви и отношений, и какие вопросы по теме были особенно актуальны в 2023 году. Так, в прошлом году эксперты СМИ комментировали различные аспекты построения отношений на 34,2% чаще, чем в 2022 году. А тема любви поднималась на 28,7% чаще, чем в предыдущем году, сообщил нашему изданию сервис журналистских запросов Pressfeed.

Россияне всё чаще думают о любви
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

В 2023 году фокус внимания в вопросах любви и отношений сместился с традиционных тем, таких как "как сохранить отношения”, "укрепить брак”, "удержать мужчину” и т. д., на более глубокие психологические аспекты создания крепкой пары. Россияне стали больше интересоваться такими вопросами, как, например, что такое абьюз в отношениях, буллинг, газлайтинг, токсичность и манипуляции, как их распознать и избежать, что такое здоровые отношения, и как их выстраивать.

Помимо этого, в связи с тем, что в прошлом году из России ушли популярные приложения для знакомств, новое развитие получила тема перспектив поиска пары в интернете: можно ли действительно найти партнера для серьёзных отношений на сайте знакомств, и какие приложения могут стать достойной альтернативой ушедшим.

"Тема любви и отношений всегда являлась одной из наиболее обсуждаемых в СМИ. Согласно нашим наблюдениям, интерес россиян к теме личных отношений становится все более осознанным и глубоким. На второй план отходят темы "женских хитростей”, больше внимания уделяется вопросам построения гармоничных и крепких отношений, которые строятся на внутренних ценностях партнеров”, — отметила Элеонора Пахомова, заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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