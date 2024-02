От “женских хитростей” к духовным скрепам: как меняется интерес россиян к теме любви и отношений

Your browser does not support the audio element.

В преддверии Дня всех влюблённых, 14 февраля, издание Pravda.Ru решило выяснить, как меняется интерес россиян к теме любви и отношений, и какие вопросы по теме были особенно актуальны в 2023 году. Так, в прошлом году эксперты СМИ комментировали различные аспекты построения отношений на 34,2% чаще, чем в 2022 году. А тема любви поднималась на 28,7% чаще, чем в предыдущем году, сообщил нашему изданию сервис журналистских запросов Pressfeed.

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.