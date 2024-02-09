Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев высказал поддержку предложению своего коллеги Владислава Даванкова о разблокировке социальной сети Twitter после публикации интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.
По мнению Ткачева, у Роскомнадзора уже были обращения о разблокировке данной платформы, и Twitter согласен соблюдать требования российского закона о "приземлении".
Парламентарий также предложил разблокировать все остальные социальные сети для создания диалога и рождения истины. Ткачев отметил, что важно обращать внимание на международные площадки, и особенно после интервью Путина с Карлсоном стало ясно, что западные страны ограничены от доступа к истинным новостям и реальной правде.
"Такие позитивные, положительные шаги от Роскомнадзора могли бы дать больше возможности не только президенту говорить то, что происходит, но и всем остальным пользователям, которые пользуются данной платформой на сегодняшний день благодаря VPN-сервисам. Важно сказать, что сегодня нужно дать возможность разблокировать все международные цифровые площадки, где можно выражать собственное мнение", — сказал Ткачев.
Это позволило бы создать площадку, где балансируются мнения всех людей, чтобы в диалоге рождалась истина, пишет Газета.Ru.
Однако, в настоящее время официальных комментариев по этому вопросу об открытии доступа к Twitter после интервью Путина Карлсону пока не поступало, и доступ к данной платформе остается ограниченным в России.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.