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В Госдуме считают, что пришло время разброкировать все иностранные соцсети, чтобы "рождалась правда"

Депутат Ткачев считает, что нужно разблокировать все иностранные соцсети, чтобы люди знали правду

1:35
Общество

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев высказал поддержку предложению своего коллеги Владислава Даванкова о разблокировке социальной сети Twitter после публикации интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Депутат Ткачев считает, что нужно разблокировать все иностранные соцсети, чтобы люди знали правду
Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla is licensed under public domain

По мнению Ткачева, у Роскомнадзора уже были обращения о разблокировке данной платформы, и Twitter согласен соблюдать требования российского закона о "приземлении".

Парламентарий также предложил разблокировать все остальные социальные сети для создания диалога и рождения истины. Ткачев отметил, что важно обращать внимание на международные площадки, и особенно после интервью Путина с Карлсоном стало ясно, что западные страны ограничены от доступа к истинным новостям и реальной правде.

"Такие позитивные, положительные шаги от Роскомнадзора могли бы дать больше возможности не только президенту говорить то, что происходит, но и всем остальным пользователям, которые пользуются данной платформой на сегодняшний день благодаря VPN-сервисам. Важно сказать, что сегодня нужно дать возможность разблокировать все международные цифровые площадки, где можно выражать собственное мнение", — сказал Ткачев.

Это позволило бы создать площадку, где балансируются мнения всех людей, чтобы в диалоге рождалась истина, пишет Газета.Ru.

Однако, в настоящее время официальных комментариев по этому вопросу об открытии доступа к Twitter после интервью Путина Карлсону пока не поступало, и доступ к данной платформе остается ограниченным в России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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