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Лицом к лицу и голова на груди: семь популярных поз для объятий в паре, что они могут рассказать об отношениях

Тайны любви: что любимая поза для объятий может рассказать о чувствах в паре

2:10
Общество » Семья

Каждый человек любит обниматься со своим партнером, верно? По мнению экспертов HerBeauty.co, выбор позы для объятий может быть ключом к пониманию ваших эмоций и чувств. Взглянем на несколько типичных видов объятий и их возможные трактовки в контексте отношений.

Тайны любви: что любимая поза для объятий может рассказать о чувствах в паре
Фото: openverse by Dainis Graveris is licensed under CC BY 2.0

Объятие всего тела

Эта страстная поза, где люди переплетены друг с другом, часто встречается в начале отношений. Это состояние, когда любовь пылает ярко, и вы не желаете отпускать расставаться ни на секунду.

Голова на груди

Классическая сцена из кино: пара лежит, и один кладёт голову на грудь другого. Романтичная поза, в которой можно услышать сердцебиение партнера, что успокаивает. Если это ваша любимая поза, вы — одна из тех романтичных пар, которые заботятся друг о друге.

Касание одной рукой/ногой

Если вы спите рядом и прикасаетесь одной рукой или лениво перекидываете ногу через другого человека, это свидетельствует о здоровых отношениях. Вы цените личное пространство, но всё равно предпочитаете быть ближе к партнеру.

Лицом к лицу

Сон лицом к лицу может говорить о том, что для вас важен обмен эмоциями и разговоры перед сном. Эта поза подчеркивает важность коммуникации в ваших отношениях.

Ложка

Многие пары предпочитают эту позу, где один становится "большой ложкой", а другой - "маленькой". Если эта поза ваша любимая, это может свидетельствовать о сбалансированных отношениях, где каждый партнёр поочередно обеспечивает поддержку и чувство безопасности.

Морская звезда

Если один из партнёров часто занимает больше места, а другой приспосабливается, это может говорить о готовности пожертвовать ради другого, подчеркивая взаимные усилия в отношениях.

Без прикосновений

Эта поза, когда каждый спит в своей половине кровати, может быть интерпретирована по-разному. Возможно, вам просто неудобно во время сна, или это может быть признаком недавних трудностей в отношениях.

В заключение отметим, в каждом объятии заложено своё уникальное послание, делая эти нежные моменты ещё более особенными и значимыми для каждой пары.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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