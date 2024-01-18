Что известно о выигравшей в лотерею 1 млрд рублей семье из Тюмени

Тюменская семья выиграла 1 миллиард рублей в лотерее: как они планируют потратить выигрыш

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Семья из Тюмени выиграла 1 миллиард рублей в лотерее после месяца ожидания. Юрий и Светлана Семеновы, токарь и логопед соответственно, рассказали, что даже не поверили в свою удачу и перепроверяли результаты несколько раз.

Фото: столото

Победители, обладая педагогическим образованием, планируют тратить выигрыш разумно. Их планы включают покупку нового жилья, автомобиля, путешествие для улучшения здоровья, открытие кабинета логопеда для помощи детям, а также благотворительность. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Светлана предложила приобрести кольцо с настоящим камнем в честь предстоящей "рубиновой свадьбы".