IТ-специалисты смогут с 22 января подавать заявление для отсрочки от срочной службы в армии. Речь идёт о весеннем призыве. Информация приводится в Telegram-канале Министерства цифрового развития России.
Отмечается, что крайний срок подачи заявления — 6 февраля. До 2 марта вся информация будет передана в Минобороны России.
Подача заявлений должна осуществляться через "Госуслуги". В дальнейшем призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.
Ранее в Минобороны сообщили, что 834 224 военнообязанных уже получили отсрочку от частичной мобилизации.
Ранее сообщалось о том, что в Минобороны России заявили, что ВСУ в первоначальном виде была уничтожена в 2022 году. После июня 2022 года начался "второй этап", когда ВСУ начали собирать современное вооружение, а также готовить около 150 тысяч специалистов. Россия во время СВО проводит демилитаризацию не только Украины, но и других стран НАТО.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.