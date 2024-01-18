Минцифры: заявления на отсрочку от армии IT-специалисы смогут подавать с 22 января до 6 февраля

Заявления на отсрочку от службы в армии для IT-специалистов можно будет подавать со 22 января до 6 февраля

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

IТ-специалисты смогут с 22 января подавать заявление для отсрочки от срочной службы в армии. Речь идёт о весеннем призыве. Информация приводится в Telegram-канале Министерства цифрового развития России.

Фото: https://en.defence-ua.com/news/russians_installed_the_s_60_anti_aircraft_gun_on_the_mt_lb_armored_vehicle-6624.html

Отмечается, что крайний срок подачи заявления — 6 февраля. До 2 марта вся информация будет передана в Минобороны России.

Подача заявлений должна осуществляться через "Госуслуги". В дальнейшем призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

Ранее в Минобороны сообщили, что 834 224 военнообязанных уже получили отсрочку от частичной мобилизации.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны России заявили, что ВСУ в первоначальном виде была уничтожена в 2022 году. После июня 2022 года начался "второй этап", когда ВСУ начали собирать современное вооружение, а также готовить около 150 тысяч специалистов. Россия во время СВО проводит демилитаризацию не только Украины, но и других стран НАТО.