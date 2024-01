Минобороны: ВСУ в первоначальном виде была уничтожена в 2022 году

ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена к маю 2022 года, соответствующее заявление сделал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью изданию "Международная жизнь".

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0