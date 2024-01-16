ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена к маю 2022 года, соответствующее заявление сделал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью изданию "Международная жизнь".
Он заявил, что после июня 2022 года начался "второй этап", когда ВСУ начали собирать современное вооружение, а также готовить около 150 тысяч специалистов.
Кроме того, Ильницкий отметил, что Россия во время СВО проводит демилитаризацию не только Украины, но и других стран НАТО.
В Минобороны заявили, что, несмотря на сообщения США о том, что их союзники по НАТО обеспечивают Украину от миллиона до трех миллионов снарядов в год, данная цифра не становится выше, потому что разрушено производство, нарушены цепочки поставок оружия.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве признали, что всё высокоточное оружие ВСУ было произведено на Западе. В Киеве также рассчитывают на продолжение в дальнейшем военной поддержки со стороны западных партнёров. Ведь без их помощи продолжать боевые действия "сложно, а в некоторых сферах невозможно".
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.