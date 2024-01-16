Около 300 россиян не могут вылететь из Новосибирска в Тайланд

Рейс из Новосибирска в Бангкок задержали более чем на 10 часов. Причина — неисправность самолета. Информация приводится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что вылета в Таиланд в аэропорту российского города ожидали около 300 граждан России. Вылет воздушного судна должен был быть осуществлен 16 января, в 09:15 по местному времени (05:15 мск).
Кроме того, новосибирская транспортная прокуратура провела все необходимые надзорные мероприятия, чтобы защитить права потребителей авиауслуг.
Ранее сообщалось о том, что с 1 февраля будут проводиться ежедневные рейсы между Россией и Латвией. Движение будет организовано по маршруту Санкт-Петербург — Псков — Рига. Кроме того, сообщается, что автобусы будут ежедневно следовать из Санкт-Петербурга в 22:20 и из Риги в 20:00.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.