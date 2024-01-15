С 1 февраля будут проводиться ежедневные рейсы между Россией и Латвией

Перевозчик Ecolines с 1 февраля будет выполнять по два ежедневных прямых рейса между Россией и Латвией. Информация приводится со ссылкой на пресс-службу компании.
Движение будет организовано по маршруту Санкт-Петербург — Псков — Рига. Кроме того, сообщается, что автобусы будут ежедневно следовать из Санкт-Петербурга в 22:20 и из Риги в 20:00.
Все путешественники, купившие билеты на отмененные рейсы из Петербурга в Хельсинки и из Хельсинки в Петербург, получат возможность обменять их на билеты в иные направления.
Ранее сообщалось о том, что Египет и ОАЭ стали наиболее дешевыми для россиян по цене туристических направлений. Туристические пакеты в эти страны на 10 дней стоят 85 тыс. р. для двух.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.