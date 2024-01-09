ВОЗ прогнозирует новую пандемиию в мире

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В ВОЗ сделала заявление, что в будущем мир может столкнуться с новой пандемией. Соответствующую информацию 9 января привёл ТАСС.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как заявили в ВОЗ пандемия — цикличное явление. Временной промежуток её появления предсказать невозможно. Отмечается, что инфекции по этой причине распространяются быстрее в общественных местах.

В ВОЗ посоветовали соблюдать правила гигиены, а также проводить тестирования.

"С помощью современных методов мир рано узнает о наличии серьезного заболевания и успевает быстро реагировать", — заявила спецпред ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Также она отметила, что коронавирус многому научил людей, он серьёзно повлиял на экономику и общество.

В ВОЗ также рекомендовали опираться на существующую систему здравоохранения.

Кроме того, эксперт заявила, что сегодня отслеживаются свыше 30 мутаций нового штамма.

Ранее сообщалось о том, что с марта 2020 года в человеческой популяции не обнаруживается вирус гриппа B (линия Yamagata). Тогда новость прошла незамеченной, а зря: если штамм действительно исчез, это вторая победа над человеческим вирусом в мировой истории. Первым был вирус натуральной оспы, ликвидированный благодаря массовой вакцинации.