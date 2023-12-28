Человечество победило один из вирусов гриппа B

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С марта 2020 года в человеческой популяции не обнаруживается вирус гриппа B (линия Yamagata), сообщили в Санкт-Петербургском НИИ гриппа ещё в октябре.

Фото: ТАСС by Валерий Шарифулин

Тогда новость прошла незамеченной, а зря: если штамм действительно исчез, это вторая победа над человеческим вирусом в мировой истории. Первым был вирус натуральной оспы, ликвидированный благодаря массовой вакцинации.

Вирус гриппа B/Yamagata пал жертвой нещадной борьбы человека с коронавирусом. Жесточайшие антиковидные меры привели к резкому снижению заболеваемости всеми ОРВИ, но после отмены ограничений они вернулись, причём многие как будто бы "обозлившимися" (респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус). А грипп B, похоже, глобального карантина не пережил. Ну, или хорошо "спрятался".

Учёные пока не берутся с уверенностью утверждать, что грипп B/Yamagata полностью уничтожен. Но ВОЗ уже рекомендовала исключить эту линию из антигриппозных вакцин на сезон 2023/24 в Южном полушарии.

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