Бренд из Турции Chakra может появиться в Москве. Это аналог IKEA. Информацию приводит издание Patronların Dunyası.
Отмечается, что первая торговая точка будет открыта в "Афимолл" в январе. Бренд будет продавать постельное белье, посуду, банные халаты, а также одежду и мебель. Кроме того, покупатели смогут приобрести иную продукцию для дома.
Летом прошлого года стало известно о том, что бывший завод IKEA вновь заработал в Новгородской области. На предприятии уже начался выпуск мебельных плит — ДСП и ЛДСП.
Ранее сообщалось о том, что завод Hyundai в Петербурге возобновил работу 9 января. Отмечается, что на предприятии остались работать 800 человек. Сегодня завод осуществляет работы в одну смену. Завод был открыт в 2010 году, на нем были сконструированы Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.