На российский рынок выйдет турецкий бренд Chakra, первый магазин появится в московском "Афимолл"

Бренд из Турции Chakra может появиться в Москве. Это аналог IKEA. Информацию приводит издание Patronların Dunyası.

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Отмечается, что первая торговая точка будет открыта в "Афимолл" в январе. Бренд будет продавать постельное белье, посуду, банные халаты, а также одежду и мебель. Кроме того, покупатели смогут приобрести иную продукцию для дома.

Летом прошлого года стало известно о том, что бывший завод IKEA вновь заработал в Новгородской области. На предприятии уже начался выпуск мебельных плит — ДСП и ЛДСП.

Ранее сообщалось о том, что завод Hyundai в Петербурге возобновил работу 9 января. Отмечается, что на предприятии остались работать 800 человек. Сегодня завод осуществляет работы в одну смену. Завод был открыт в 2010 году, на нем были сконструированы Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.