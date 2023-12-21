Юрий Оболонский: уроки труда должны вернуться в школы в новом качестве

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Исполнительный директор Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка Юрий Оболонский прокомментировал возвращение в школы уроков труда.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Уроки труда в школу обязательно нужно вернуть- уверен собеседник Pravda.Ru. Только при составлении программы образовательной дисциплины необходимо учесть современные реалии. К кройке-шитью и курсу по приготовлению вкусной и здоровой пищи добавить ещё несколько полезных разделов.

"Взрослым ребятам нужно автодело, техническая часть автомобиля, и чтоб категорию автомобиля, например, B и C получали". Для девочек медицинское дело, это очень важно, любая девочка — это будущая мама, а будущей маме очень полезно для оказания первой медицинской помощи или же, скажем, помощи в любой экстремальной ситуации в окружающем мире. Я считаю, что нужно творчески к этому вопросу подходить. И, конечно, если взрослые классы, 9-й, 10-й, 11-й, то нужно предлагать, конечно, какие-то серьезные мотивационные вещи, и они с удовольствием будут принимать это", — говорит эксперт.

Дефицит квалифицированных педагогов-трудовиков может стать проблемой на начальном этапе, предполагает Оболонский. И её нужно решить как можно скорее.

"Первостепенная задача — это готовить педагогов в школе. На базовых предметах у нас хромает качество образования педагогов. За последние несколько месяцев уже статистика пришла, что за прошлые и за этот год рост конкурса стал в педагогические ВУЗы — это первый плюсик. Готовить профессиональных педагогов по труду — это очень важно. Для того чтобы в школу приходили профессионалы действительно, не просто так любители, которые пришли отбыть часы", — считает специалист.

Напомним, уроки труда вводятся в школах с 1 сентября 2024 года в начальных и средних классах.