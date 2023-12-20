Россияне при выборе ресторанов на Новый год больше обращают внимание на "Кухню и меню"

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Выбирая ресторан для празднования Нового года, россияне пристальнее всего смотрят на меню, которое он предлагает. При этом стоимость ужина в выбранном заведении кажется не столь важной. К такому вывод пришли аналитики фудтех-приложения GoldenEgg.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

"Наиболее значимым параметром для россиян оказался "кухня и меню" — за него проголосовали 75% опрашиваемых. 60% респондентов выделили важность атмосферы в заведении, 55% сделали выбор в пользу приветливого персонала и качественного сервиса", — рассказали аналитики, которых цитирует Газета.Ru.

И хотя многие россияне планируют отмечать Новый год в ресторане, они стараются выбирать заведения с домашней атмосферой. Самыми популярными оказываются рестораны, предлагающие "домашнюю кухню", с уютными, располагающими интерьерами.

При этом сейчас россияне не так уж сильно беспокоятся о ценах, хотя, по предположению экспертов, этот критерий снова может стать решающим в следующем году.

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