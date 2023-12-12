Скоро вся страна будет праздновать Новый год, и Санкт-Петербург — не исключение. В этом материале представлены необычные и интересные варианты площадок для корпоративных вечеринок, подходящих для различных стилей и предпочтений коллектива в культурной столице России.
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Ресторанная классика
Барслона на Рубинштейна: традиционная испанская атмосфера, закрытие бара для корпоратива, разнообразное меню тапас и атмосфера веселья.
Игристые: digital-ресторан на Сенной площади с разнообразным банкетным и фуршетным меню, аренда отдельного зала для компаний до 40 человек, сообщает Петербург2.
Крыша 18: панорамный ресторан в историческом центре с великолепным видом на Неву и разнообразным международным меню.
Под открытым небом
Охта Парк: курортный комплекс с рестораном, горнолыжным склоном и SPA-центром, а также живописным катком с подсветкой.
Золотая Долина: курорт с горнолыжным склоном, банным комплексом, спа-зоной и рестораном, подходит для корпоративов и активных развлечений.
"Никольские ряды": оформленный теплый павильон с катком, каруселью и различными развлечениями, включая кёрлинг и айс мини-гольф.
Каток у Флагштока: большой каток с панорамой на Финский залив, подходит для больших коллективов, с возможностью аренды отдельных катков.
Мандроги: комплекс XIX века на берегу реки Свири с мастер-классами по ремесленным навыкам, различными развлечениями и возможностью провести пикник в лесу.
Когда "формат" — не формат
Музей советских игровых автоматов. Это культурное учреждение предлагает уникальный опыт с более чем 50 действующими советскими игровыми автоматами. Оно подходит для всех возрастов и создаёт атмосферу ностальгии. Есть и возможность аренды всего музея для корпоративов, включая разнообразные развлекательные опции.
Музей азартных игр: новый формат с интерактивными экспонатами и познавательной экскурсионной программой. Аренда музея для корпоративов с банкетным меню и развлекательной программой. Увлекательные рассказы о мире азартных игр и секреты шулерских техник.
Музей Русского национального напитка 18+: он подходит для частных мероприятий, включая корпоративы. Предлагает исторический экскурс и дегустацию русских напитков с закусками. Интересное погружение в историю и практику употребления национального напитка.
Zavist Private Bar предлагает альтернативный вариант для тех, кто предпочитает более яркое времяпрепровождение. Корпоративы в стриптиз-клубах Zavist Group с новогодней эротической шоу-программой. Подходит для мужских и смешанных компаний, предлагая фуршет с крепкими напитками и кальянами.
В зависимости от ваших предпочтений, каждая из этих площадок обещает уникальный и незабываемый опыт для корпоративных вечеринок.
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