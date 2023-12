Скоро вся страна будет праздновать Новый год, и Санкт-Петербург — не исключение. В этом материале представлены необычные и интересные варианты площадок для корпоративных вечеринок, подходящих для различных стилей и предпочтений коллектива в культурной столице России.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0