Памфилова: в ЦИК поступили 16 заявок от кандидатов на пост президента РФ

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В Центральную избирательную комиссию на данный момент поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: kurieronline.ru

Об этом в четверг, 20 декабря, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ <…>. Кампания вступила в активную фазу", — сообщила Памфилова, которую цитирует агентство ТАСС

При этом глава ЦИК не огласила поименный список россиян, изъявивших желание побороться за главный пост в стране.

Пока известно, что документы в ЦИК лично подал действующий президент РФ Владимир Путин, а 19 декабря съезд ЛДПР выдвинул в качестве кандидата своего председателя Леонида Слуцкого.

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