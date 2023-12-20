В Центральную избирательную комиссию на данный момент поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Об этом в четверг, 20 декабря, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ <…>. Кампания вступила в активную фазу", — сообщила Памфилова, которую цитирует агентство ТАСС
При этом глава ЦИК не огласила поименный список россиян, изъявивших желание побороться за главный пост в стране.
Пока известно, что документы в ЦИК лично подал действующий президент РФ Владимир Путин, а 19 декабря съезд ЛДПР выдвинул в качестве кандидата своего председателя Леонида Слуцкого.
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