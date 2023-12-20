В Россию ввезли более 600 тысяч яиц из Азербайджана

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Россию поступила первая партия куриного яйца из Азербайджана: дефицит этого важного продукта решили путем импорта из-за рубежа, а не поддержкой отечественных производителей.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первая партия куриных яиц из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук накануне ввезена в Россию через Дагестан, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"19 декабря через пункт пропуска "Яраг — Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в сообщении ведомства.

В России в течение последних месяцев куриные яйца дорожают рекордными темпами и с начала 2023 года их стоимость выросла примерно на 36 процентов.

Ранее в Белоруссии заявили, что готовы поставить в Россию излишки яиц и мяса кур.

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