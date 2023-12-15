Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растительное масло: как выбирать, чтобы не плеваться
Садальский опубликовал список артистов, выступающих против СВО: "Скорейшего мира!"
CNN: Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету
Более 300 камней достали из почки 20-летней тайванки
В парламенте Словакии пошутили, что после слов Путина придётся переименовать парижский аэропорт
Как бороться с "ржавчиной" и пятнистостью роз
В Кремле считают угрозой новое соглашение между Финляндией и США
"Путин улыбается": в США раздражены настроением президента России
Медведев предрёк безрадостное будущее уехавшим из РФ писателям: они ведь не Набоковы

Белорусы готовы помочь россиянам с дефицитом яиц

0:48
Общество

Белоруссия готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая в последнее время сложилась в России.

Белорусы готовы помочь россиянам с дефицитом яиц
Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

"В Россию мы будем поставлять излишки продукции", — отметил белорусский министр.

При этом он подчеркнул, что конкретных планов по объемам поставок нет, так как и сами жители Белоруссии стали больше потреблять яиц.

Бартош отметил, что на первом месте — это обеспечение жителей Белоруссии яйцами и мясом кур, а " уже на втором месте — помощь России".

На данный момент в Белоруссии производство куриных яиц опережает потребности населения на 20-25%.

0:07 / 2:25 Производители объяснили с чем связан резкий рост цен на яйца
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк
Украинские боевики сдаются ВС РФ сразу после мобилизации
Эти украинские города станут российскими
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам
Последние материалы
Омск переживает нашествие сибирских косуль: животные в панике носятся по городу
Врач-дерматолог рассказала как избавиться от сухости кожи
Рябков рассказал, чем кончится спецоперация
Набиуллина рассказала о дефиците рабочей силы в регионах России
Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
Украинский военнопленный связал большие потери ВСУ со снарядным голодом
Собчак высказалась об откровенных нарядах российских звёзд: почему нет?
Растет число украинцев, готовых к территориальным уступкам РФ в обмен на мир
Безопасное употребление яиц: проверка свежести и советы по хранению
Съесть хочется снова и снова: тарталетки с творожным сыром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников