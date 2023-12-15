Белоруссия готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая в последнее время сложилась в России.
"В Россию мы будем поставлять излишки продукции", — отметил белорусский министр.
При этом он подчеркнул, что конкретных планов по объемам поставок нет, так как и сами жители Белоруссии стали больше потреблять яиц.
Бартош отметил, что на первом месте — это обеспечение жителей Белоруссии яйцами и мясом кур, а " уже на втором месте — помощь России".
На данный момент в Белоруссии производство куриных яиц опережает потребности населения на 20-25%.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".