Белорусы готовы помочь россиянам с дефицитом яиц

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Белоруссия готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая в последнее время сложилась в России.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

"В Россию мы будем поставлять излишки продукции", — отметил белорусский министр.

При этом он подчеркнул, что конкретных планов по объемам поставок нет, так как и сами жители Белоруссии стали больше потреблять яиц.

Бартош отметил, что на первом месте — это обеспечение жителей Белоруссии яйцами и мясом кур, а " уже на втором месте — помощь России".

На данный момент в Белоруссии производство куриных яиц опережает потребности населения на 20-25%.