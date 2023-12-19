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Только один сорт ветчины соответствует стандарту Роскачества

1:46
Общество » Семья

Только один сорт ветчины соответствует опережающему стандарту Роскачества — "Окраина", следует из результатов проверки, проведённой экспертами ведомства.

Только один сорт ветчины соответствует стандарту Роскачества
Фото: ТМ "Окраина"

В исследование включили свиную ветчину 21 разных брендов. Вся она оказалась безопасной, а производители, в большинстве своём, — добросовестными.

Все проверенные образцы содержат свинину, четыре — куриное мясо, о чём правдиво сообщается на упаковке. В некоторых есть также субпродукты (щековина), свиная шкура, мясо механической обвалки, крахмал, каррагинан, камеди — всё это безвредно, но не совсем честно.

Ни в одном из сортов исследованной ветчины не нашли ДНК грызунов, кошек и собак, кукурузы и рапса, а также ГМО и антибиотиков в превышающих норму концентрациях. При этом продукция чиста микробиологически — то есть не обсеменена кишечной палочкой, листериями, сальмонеллами, клостридиями и т. п. опасными патогенами.

Роскачество не стало проверять ветчину на африканскую чуму свиней.

"Вирус АЧС даже в живом виде для людей не представляет никакой опасности. Он погибает при температуре +78 °C, поэтому термически обработанное мясо безопасно", — объяснили в ведомстве.

По итогам исследования восемь сортов ветчины признаны не соответствующими ГОСТу из-за формы батонов и "забывчивости" производителей, не упомянувших в составе крахмал — вполне допустимый.

"Только ветчина "Окраина" соответствует опережающим требованиям Роскачества, что даёт ей право на присвоение российского Знака качества", — подытожили эксперты.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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