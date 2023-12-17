Депутат Госдумы призвал рожать и зачинать по приказу: задачу выполнил и доложил о результатах

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что граждане РФ должны родить, согласно указу президента, и отчитаться о результате.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Депутат Госдумы Гурулёв призвал россиян рожать и зачинать по приказу.

Он напомнил о словах Владимира Путина о традиционных ценностях, многодетных семьях и Родине.

"Задачу как будешь выполнять? У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Всё, отправил, задачу выполнил, через девять месяцев доложили по результату", — объяснил Гурулёв.

Ранее Андрей Гурулёв призвал вернуть смертную казнь.