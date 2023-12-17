Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что граждане РФ должны родить, согласно указу президента, и отчитаться о результате.
Депутат Госдумы Гурулёв призвал россиян рожать и зачинать по приказу.
Он напомнил о словах Владимира Путина о традиционных ценностях, многодетных семьях и Родине.
"Задачу как будешь выполнять? У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Всё, отправил, задачу выполнил, через девять месяцев доложили по результату", — объяснил Гурулёв.
Ранее Андрей Гурулёв призвал вернуть смертную казнь.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.