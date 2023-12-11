Депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Для наказания диверсантов нужно отменить мораторий на смертную казнь, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1".

Фото: The Moscow Times

В последнее время диверсии на железной дороге случаются всё чаще, посетовал депутат. По его мнению, их осуществляет "сволота" за 10-30 тысяч рублей, которые ей "платят хохлы через интернет".

Решить проблему можно, вооружившись опытом Белоруссии, считает Гурулёв.

Он пересказал свои беседы с "коллегами, которые в погонах ходят": "Говорю: "Мужики, а вот как?" Они: "Очень просто, посмотрите, как это всё происходит в Республике Беларусь". Там — первое: смертная казнь. Второе — там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же. Сильно никуда не афишируя, сарафанное радио на всю Белоруссию моментально всё разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Беларуси нету. Проблема решена".

Надо "перенимать практики лучших", согласился со своим гостем Владимир Соловьёв.

Другой участник шоу режиссёр Карен Шахназаров допустил возвращение смертной казни с учётом возросшей террористической активности, в качестве примера которой он привёл покушения на экс-депутатов Верховной рады Илью Киву и Олега Царёва.

Ранее Гурулёв также в "Воскресном вечере" призвал к уничтожению всех несогласных с Владимиром Путиным. По его оценке, таковых — 20% "гнили, которая осталась" в обществе.