Компания XFHub провела опрос среди двух тысяч моделей OnlyFans, раскрыв результаты предпочтений в размерах мужских половых органов.
Ответы 57% участниц показали, что длина от 15,5 до 16,5 сантиметров соответствует их предпочтениям, при этом лишь 1% процент предпочитает пенисы длиной более 25 сантиметров.
Удивительно, что ни одна модель не высказала предпочтений в диапазоне от 19 до 24 сантиметров. XFHub также взяла комментарии моделей, оценивающих размеры половых органов своих клиентов по фотографиям, и обнаружила, что 80% из них полностью удовлетворены увиденным.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).