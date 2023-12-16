Модели OnlyFans назвали любимую длину пениса

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Компания XFHub провела опрос среди двух тысяч моделей OnlyFans, раскрыв результаты предпочтений в размерах мужских половых органов.

Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Ответы 57% участниц показали, что длина от 15,5 до 16,5 сантиметров соответствует их предпочтениям, при этом лишь 1% процент предпочитает пенисы длиной более 25 сантиметров.

Удивительно, что ни одна модель не высказала предпочтений в диапазоне от 19 до 24 сантиметров. XFHub также взяла комментарии моделей, оценивающих размеры половых органов своих клиентов по фотографиям, и обнаружила, что 80% из них полностью удовлетворены увиденным.