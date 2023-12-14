Путин ответил на вопрос о возможной выдаче Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некорректно утверждать, что обвиняемый в шпионаже корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей "без суда и следствия".

Фото: kremlin.ru

"Если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда, так что сказать, что это без суда и следствия, — некорректно", — сказал российский лидер.

Также он подчеркнул, что вопросы о самой возможности выдачи Гершковича и Уилана в США не могут быть разрешены в сторону положительного для них разрешения.

Напомним, что журналиста The Wall Street Journal Гершкович арестовали в России по делу о шпионаже. Отмечается, что Гершкович вёл сбор, составляющих государственную тайну сведений о деятельности одной из компаний ВПК РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми. Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей.