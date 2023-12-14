Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Екатеринбурга оказался поджигателем собственного Range Rover в подземном паркинге
Вареные яйца: патогенные организмы развиваются скоро
Президент МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже
Владимир Путин о своих литературных предпочтениях: перечитываю уголовный кодекс
Путин: Украина стала беднейшей страной Европы
Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента
Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами": надо действовать аккуратно
Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ
Полковник Литовкин: Россия намерена окончательно освободить ДНР от ВСУ

Путин ответил на вопрос о возможной выдаче Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже

1:04
Общество

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некорректно утверждать, что обвиняемый в шпионаже корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей "без суда и следствия".

Путин ответил на вопрос о возможной выдаче Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже
Фото: kremlin.ru

"Если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда, так что сказать, что это без суда и следствия, — некорректно", — сказал российский лидер.

Также он подчеркнул, что вопросы о самой возможности выдачи Гершковича и Уилана в США не могут быть разрешены в сторону положительного для них разрешения.

Напомним, что журналиста The Wall Street Journal Гершкович арестовали в России по делу о шпионаже. Отмечается, что Гершкович вёл сбор, составляющих государственную тайну сведений о деятельности одной из компаний ВПК РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми. Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
Последние материалы
Путин: Украина стала беднейшей страной Европы
Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента
Путин ответил на призыв остановить "вакханалию с абортами": надо действовать аккуратно
Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ
Путин объяснил периодическое покашливание
Полковник Литовкин: Россия намерена окончательно освободить ДНР от ВСУ
В Херсонской области сообщили, что возмущённые бойцы ВСУ "готовы повернуть оружие на Киев"
Sohu: новый глава МИД Британии уже успел разозлить Китай и Россию
Студенты нижегородского строительного техникума пожаловались на нашествие мокриц
"Их права должны быть восстановлены": Путин отметил важность равной поддержки бойцов ЧВК "Вагнер" и участников боевых действий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников