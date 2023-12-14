Президент РФ Владимир Путин заявил, что некорректно утверждать, что обвиняемый в шпионаже корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей "без суда и следствия".
"Если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда, так что сказать, что это без суда и следствия, — некорректно", — сказал российский лидер.
Также он подчеркнул, что вопросы о самой возможности выдачи Гершковича и Уилана в США не могут быть разрешены в сторону положительного для них разрешения.
Напомним, что журналиста The Wall Street Journal Гершкович арестовали в России по делу о шпионаже. Отмечается, что Гершкович вёл сбор, составляющих государственную тайну сведений о деятельности одной из компаний ВПК РФ.
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