В Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми

Следователи Москвы раскрыли схему, в рамках которой преступники торговали детьми. Об этом рассказали в столичном управлении СК России.

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"Схему раскрыли во время расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых были ей неродными", — сказано в отчёте, который приводит RT.

Следователи выяснили, что заправляли этой деятельностью "благотворительные фонды", которые искали при помощи таргетированной рекламы беременных женщин, которые не хотели рожать и были готовы сделать аборт.

Женщин, которые "клюнули" на это предложение, приглашали приехать в Москву для того, чтобы якобы пройти обследование. Эксперты центров выдавали пациенткам заключения о наличии патологий, которые давали им возможность сделать аборт на любом, даже позднем сроке.

Характерно, что "обследования" приезжие женщины проходили за свои деньги, а стоили они очень дорого, поэтому пациентки отдавали всё до копейки.

После этого отчаявшимся женщинам рассказывали о приюте Натальи Патоки, где можно было родить и оставить малыша, что беременные, поддавшись на уговоры, и делали. А Патока при помощи Логиновой оставляли родившихся в приюте детей себе.

Всего следователям известно о минимум 13 оставленных в приюте детях.