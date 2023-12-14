В Россию приехало 250 человек после открытия границы с Финляндией

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Железнодорожная компания VR Group из Финляндии выкупила поезда Allegro. Раньше они принадлежали совместному предприятию оператора и РЖД. Информацию приводят РИА Новости, делая ссылку на материалы иностранной компании.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Кредиты предприятия Oy Karelian Trains Ltd были выкуплены 14 декабря совместно с РЖД. Компания из Финляндии теперь владеет транспортными средствами модели Sm6. Они перешли к компании на правах залога.

Перевозчик скоро начнёт использовать поезда, которые раньше ходили в Россию. Речь идёт о внутренних рейсах с 2025 года между городами.

В VR Group сообщается, что РЖД не выполнили свои обязательства, касающиеся выплаты кредитов и налогов. Переговоры между Финляндией и РФ не привели к результатам, но известно, что они продлились около года.