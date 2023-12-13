В России куриные яйца за неделю подорожали на 4,6%

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Куриные яйца в России продолжают расти в цене. Это следует из нового отчета Росстата, который предоставляет раскладку динамики роста или снижения цен по основным продуктам питания.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Поскольку в центре внимания у населения сейчас именно куриные яйца, то и остановимся на них.

"За период с 5 по 11 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4,6%", — говорится в документе Росстата.

Напомним, с начала года в среднем по России стоимость куриных яиц выросла больше чем на 40%.

Министерство сельского хозяйства России обещает стабилизацию цен на куриные яйца в стране в ближайший месяц, но отнюдь не за счет поддержки отечественных производителей.

Сегодня, 13 декабря, правительство поддержало обнуление пошлин на поставки яиц из-за рубежа. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ожидается, что до конца текущей недели первые поставки куриных яиц пойдут из Азербайджана, а затем — из Турции.

Производители объяснили с чем связан резкий рост цен на яйца