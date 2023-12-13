Куриные яйца в России продолжают расти в цене. Это следует из нового отчета Росстата, который предоставляет раскладку динамики роста или снижения цен по основным продуктам питания.
Поскольку в центре внимания у населения сейчас именно куриные яйца, то и остановимся на них.
"За период с 5 по 11 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4,6%", — говорится в документе Росстата.
Напомним, с начала года в среднем по России стоимость куриных яиц выросла больше чем на 40%.
Министерство сельского хозяйства России обещает стабилизацию цен на куриные яйца в стране в ближайший месяц, но отнюдь не за счет поддержки отечественных производителей.
Сегодня, 13 декабря, правительство поддержало обнуление пошлин на поставки яиц из-за рубежа. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Ожидается, что до конца текущей недели первые поставки куриных яиц пойдут из Азербайджана, а затем — из Турции.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.