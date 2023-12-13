Скончался журналист, сценарист и писатель Андрей Константинов.
Умер основатель "Агентства журналистских расследований" Андрей Константинов. Публика знает его как автора бестселлера "Бандитский Петербург". По серии книг был снят одноимённый сериал.
Константинов скончался на 61 году жизни после продолжительной болезни.
Ранее сообщалось о кончине российского писателя Андрея Таврова.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.