Умер сценарист и автор книг "Бандитский Петербург" Андрей Константинов

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Скончался журналист, сценарист и писатель Андрей Константинов.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Умер основатель "Агентства журналистских расследований" Андрей Константинов. Публика знает его как автора бестселлера "Бандитский Петербург". По серии книг был снят одноимённый сериал.

Константинов скончался на 61 году жизни после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось о кончине российского писателя Андрея Таврова.