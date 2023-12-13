Активисты ветеранского движения потребовали у Генпрокуратуры изъять у писателя-иноагента Дмитрия Быкова имущество, а средства, полученные от их продажи, направить на нужды СВО.
Как в среду, 13 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT, в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением обратились представители движения "Ветераны России".
Они обратили внимание, что уехавший в США Быков* имеет в собственности в Москве две квартиры общей стоимостью более 55 миллионов рублей. Жилая недвижимость расположена в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице
Двумя днями ранее "Ветераны России" попросили проверить Быкова* на предмет экстремизма и публичное оправдание терроризма.
Поводом стало интервью писателя пранкерам Лексусу и Вовану. В ходе беседы Быков* заявил, что у него нет претензий к Украине за убийство русских при помощи беспилотников ВСУ.
*признан в России иноагентом.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.