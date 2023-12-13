Shot: активисты требуют лишить писателя Быкова* двух квартир в Москве

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Активисты ветеранского движения потребовали у Генпрокуратуры изъять у писателя-иноагента Дмитрия Быкова имущество, а средства, полученные от их продажи, направить на нужды СВО.

Фото: Википедия

Как в среду, 13 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT, в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением обратились представители движения "Ветераны России".

Они обратили внимание, что уехавший в США Быков* имеет в собственности в Москве две квартиры общей стоимостью более 55 миллионов рублей. Жилая недвижимость расположена в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице

Двумя днями ранее "Ветераны России" попросили проверить Быкова* на предмет экстремизма и публичное оправдание терроризма.

Поводом стало интервью писателя пранкерам Лексусу и Вовану. В ходе беседы Быков* заявил, что у него нет претензий к Украине за убийство русских при помощи беспилотников ВСУ.

*признан в России иноагентом.

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