Писатель-русофоб Дмитрий Быков* в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не имеет претензий к Украине и ВСУ из-за убийства русских.
Скандально известный писатель Дмитрий Быков* стал объектом нового розыгрыша со стороны Вована и Лексуса.
Пранкеры представились Быкову главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, спросили его мнение по отношении к атакам беспилотников ВСУ по территории России, в результате чего гибнут мирные жители.
"Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы", — сообщил Быков мнимому Ермаку.
Напомним, что писатель и журналист Дмитрий Быков уехал из России в США в 2022 году.
*признан в России иноагентом
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.