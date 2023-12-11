Писатель Быков* заявил, что у него нет претензий к Украине за убийство русских

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Писатель-русофоб Дмитрий Быков* в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не имеет претензий к Украине и ВСУ из-за убийства русских.

Фото: t.me/wargonzo

Скандально известный писатель Дмитрий Быков* стал объектом нового розыгрыша со стороны Вована и Лексуса.

Пранкеры представились Быкову главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, спросили его мнение по отношении к атакам беспилотников ВСУ по территории России, в результате чего гибнут мирные жители.

"Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы", — сообщил Быков мнимому Ермаку.

Напомним, что писатель и журналист Дмитрий Быков уехал из России в США в 2022 году.

*признан в России иноагентом

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