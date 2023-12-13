ФНС опровергла фейк о взломе украинской разведкой

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Сообщения украинской военной разведки о взломе серверов российской налоговой системы не соответствует действительности, заявили во вторник в пресс-службе ФНС.

Фото: ФНС России

Ранее Главное управление разведки минобороны Украины радостно отрапортовало об "очередной успешной киберспецоперации на территории России" — мол, госхакерам из Незалежной удалось заразить главные налоговые сервера вредоносными программами, результатом чего стал выход из строя более 2300 региональных серверов по всей стране.

"Уничтожена вся база данных и её резервные копии", — похвалялось ГУР.

Российская система налогов и сборов уже четыре дня не работает и поднимется не ранее чем через месяц, да и то не в полном объёме, добавили там.

"В настоящее время все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности", — прокомментировали в ФНС РФ.

В ведомстве указали также, что не получают жалоб от пользователей на какие бы то ни было сбои.

Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС "в безопасности и надёжно защищены", официально заверили налоговики.