Во вторник, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, на государственной границе начнут дезинфицировать автомобили, въезжающие в нашу страну. Но при одном условии.
Эту процедуру будут проходить только те транспортные средства, которые въезжают на территорию РФ из стран, в которых зарегистрированы вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями, сообщает ТАСС.
"Способы, место и сроки проведения дезинфекции утвердит Россельхознадзор", — говорится в сообщении агентства.
Владельцы таких автомобилей за сохранность кошелька могут не переживать, так как дезинфекцию проведут бесплатно.
Подписанный Путиным закон вступит в законную силу с 1 января 2025 года.
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