Въезжающие в Россию автомобили будут дезинфицировать при риске завоза болезней животных

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Во вторник, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, на государственной границе начнут дезинфицировать автомобили, въезжающие в нашу страну. Но при одном условии.

Фото: people.cn

Эту процедуру будут проходить только те транспортные средства, которые въезжают на территорию РФ из стран, в которых зарегистрированы вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями, сообщает ТАСС.

"Способы, место и сроки проведения дезинфекции утвердит Россельхознадзор", — говорится в сообщении агентства.

Владельцы таких автомобилей за сохранность кошелька могут не переживать, так как дезинфекцию проведут бесплатно.

Подписанный Путиным закон вступит в законную силу с 1 января 2025 года.

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