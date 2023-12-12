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В Госдуме ответили, куда жаловаться на шумных соседей

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Общество

Многие россияне не могут найти управу на своих шумных соседей, громко слушающих музыку или сверлящих стены дрелью по ночам. Канал "Москва 24" попросила дать разъяснение по этому поводу зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

В Госдуме ответили, куда жаловаться на шумных соседей
Фото: www.needpix. com/photo/edit/1196569/drill-proper-tools-screw-joiner-hammer-putty-knife-carpenter

Все оказалось просто: россияне могут пожаловаться на шумных соседей в органы внутренних дел, проще говоря в ближайшее отделение полиции.
Согласно закону "О тишине", громко слушать музыку, сверлить стены, бить в барабан и т. д. запрещено с 23 часов вечера до 7 часов утра

Шумных соседей ждёт предупреждение или штрафные санкции в одну-две тысячи рублей, пояснила депутат.

"В воскресенье и нерабочие праздничные дни делать ремонт запрещено", — добавила Разворотнева.

Как бороться с шумными соседями и дебоширами?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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