Больше миллиона вопросов для Путина: эксперты подсчитали количество обращений на прямую линию

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря. Судя по количеству обращений, вопросов к лидеру страны накопилась масса: от ЖКХ до внешнеполитической обстановки.

Фото: Якутия 24

Так, согласно информации, в кол-центр поступило уже больше миллиона вопросов.

"Специалисты обработали уже почти миллион (по состоянию на 11 декабря. — Прим. ред.) заявок из всех регионов страны. Звонки принимаются круглосуточно, а каждый вопрос фиксируется дословно", — передают "Известия".

Вопросы к президенту самые разные: проблемы здравоохранения, ЖКХ, цены, вопросы по спецоперации на Украине, западным антироссийским санкциям и даже просьбы помочь с кормом скоту в домашнем хозяйстве.

"Одна из крупных тем звонков — выражение благодарности главе государства, в том числе с помощью стихов, а ещё просьбы о поддержке тёплыми словами в каких-либо начинаниях", — говорится в материале.