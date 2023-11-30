Песков: Путин 14 декабря подведёт итоги года и проведёт прямую линию

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл, когда президент РФ Владимир Путин намерен подвести итоги года. Он подчеркнул, что 14 декабря глава государства в формате совмещённой прямой линии и итоговой пресс-конференции подведёт итоги года.

Фото: ru.freepik.com

"14 декабря Владимир Путин подведёт итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", — объяснил пресс-секретарь президента.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, сколько продлится данное мероприятие, официальный представитель Кремля заявил, что ни прямая линия с президентом, ни большая конференция чёткого хронометража не имеют.

Отмечается, что в подобном формате подведение итогов года проходит не впервые. Ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия. Данная пресс-конференция президента станет уже 18-й по счёту.