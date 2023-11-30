Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл, когда президент РФ Владимир Путин намерен подвести итоги года. Он подчеркнул, что 14 декабря глава государства в формате совмещённой прямой линии и итоговой пресс-конференции подведёт итоги года.
"14 декабря Владимир Путин подведёт итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединённый формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", — объяснил пресс-секретарь президента.
При этом, отвечая на вопрос журналистов, сколько продлится данное мероприятие, официальный представитель Кремля заявил, что ни прямая линия с президентом, ни большая конференция чёткого хронометража не имеют.
Отмечается, что в подобном формате подведение итогов года проходит не впервые. Ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия. Данная пресс-конференция президента станет уже 18-й по счёту.
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