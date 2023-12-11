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Адвокат Салкин: россияне рискуют остаться без паспорта за границей

Общество

Россияне, проживающие за границей, могут лишиться документов, если судебный пристав введет ограничения на выезд. Об этом адвокат Михаил Салкин рассказал в интервью URA. RU.

Адвокат Салкин: россияне рискуют остаться без паспорта за границей
Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Сейчас возникает угроза для граждан, проживающих за границей. Если, например, судебный пристав наложит ограничение на выезд, им придется сдать свой заграничный паспорт в консульство для отправки в Россию, и фактически они останутся без документа, удостоверяющего личность. Если они этого не сделают, то через пять дней их паспорт станет недействительным", — подчеркнул Салкин.

Он также отметил, что подобная проблема может возникнуть и у тех, кто находится в России, если на них наложат ограничения на выезд.

"Не все граждане регулярно проверяют портал 'Госуслуг'. Информацию об ограничении они могут узнать только спустя пять дней, и их паспорт фактически становится недействительным, даже если они быстро погасили задолженность", — подчеркнул адвокат.

Эксперт также уточнил, что срок хранения заграничного паспорта устанавливается до тех пор, пока не прекратятся основания для ограничения выезда за границу.

"Например, до погашения задолженности, если ограничение ввел судебный пристав, до завершения воинской службы при призыве или до окончания срока действия заграничного паспорта", — добавил эксперт.

Салкин предоставил несколько рекомендаций гражданам, чтобы избежать потери заграничного паспорта.

"Необходимо регулярно проверять портал государственных услуг на наличие ограничений на выезд за границу, включая задолженности по административным штрафам. При обнаружении таких ограничений следует обратиться в МФЦ или орган миграции, чтобы сдать документ и избежать его аннулирования, чтобы не пришлось оплачивать повторно за его восстановление", — заключил адвокат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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